İstanbul'da kız kaçırma kavgası: 1'i ağır 4 yaralı Esenyurt'ta kız kaçırma meselesi nedeniyle aralarında husumet bulunan 2 aile arasında sabah saatlerinde çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada 1'i ağır olmak üzere 4 kişi yaralandı. Kavga anı güvenlik kameralarına yansıdı.

DHA

İstanbul'un Esenyurt ilçesi Mehter Çeşme Mahallesi Ufuk Caddesi'nde aralarında kız kaçırma mevzusu yüzünden husumet bulunan 2 aile, pastanede bir araya geldi.

Aile fertleri konuşurken aralarında tartışma çıktı.

Tartışma kısa sürede büyüdü ve kavgaya dönüştü. Pastanede başlayan kavga dışarı taştı.

Silahlar ve bıçaklar çıktı

Taraflar birbirlerine silah ve bıçakla saldırdı. Silah sesleri üzerine çevredekiler polise haber verdi.

Polis ekipleri kısa sürede olay yerine geçerken, kavgada U.Ç., Y.A., G.A. ve R.A. isimli 4 kişi yaralandı.

Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla en yakın hastanelere sevk edildi. Yaralılardan R.A.'nın hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

Polis soruşturma başlattı

Olayın ardından polis şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Olaya karıştığı tespit edilen M.G.Ç., S.S. ve P.S. isimli 3 şüpheli olay yerinde yakalandı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Öte yandan olay anı çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde tarafların bir pastanede otururken kavga etmeye başladıkları daha sonra da kavganın dışarı taştığı anlar yer aldı.