İstanbul'da kız kardeşimizi rahatsız etti deyip arabasına saldırdılar

İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde taciz iddiası ortalığı karıştırdı.

Olay dün akşam saatlerinde Kanarya Mahallesi'nde bulunan Tavukçu Caddesi'nde yaşandı.

KIZ KARDEŞLERİNİ RAHATSIZ EDEN ADAMLA KONUŞMAYA GİTTİLER

Bir grup, tekstil firmasında çalışan kız kardeşlerini rahatsız ettiği iddiasıyla bir şahısla konuşmaya gitti.

Konuşmaya 3 kişi giden grup, şahsın yanındaki kişilerle tartışmaya başladı.

OLAY BÜYÜDÜ

Kısa sürede büyüyen tartışma, kavgaya dönüştü.

Olay sırasında kızın ağabeyleri, saldırdıkları şahısların aracının lastiklerini keserek, zarar verdi.

O ANLAR KAYDEDİLDİ

Olay anı bir vatandaşın cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.