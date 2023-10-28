İstanbul'da kız yurdu önünde skandal! Sözlü taciz ve hakaret etti: 11 suç kaydı çıktı Faaliyet gösteren bir kız öğrenci yurdunda kalan öğrencilere oturduğu binadan sözlü taciz ve hakarette bulunduğu gerekçesiyle 2 şahıs gözaltına alındı.

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İHA

İstanbul'un Şişli ilçesinde 28 Ekim günü mahallede faaliyet gösteren kız öğrenci yurdunun karşı apartmanında bir şikayet gündeme geldi.

Apartmanda ikamet eden İ.Y. isimli şahıs ile Ş.C. isimli kadın şahsın, yurt binasında kalan öğrencilere yönelik taciz içerikli hakaretler ve sinkaflı kelimeler kullandığı ileri sürüldü.

Konuya ilişkin çalışma başlatan polis ekipleri şüpheli şahısları olay yerinde yakalayarak gözaltına aldı.

11 suç kaydı çıktı

Şahıslara yönelik yapılan sorgulamada İ.Y. isimli şahsın “Taksirle Yaralama”, “Tehdit” ve “Kasten Yaralama” gibi suçlardan toplamda 11 adet kaydı olduğu tespit edildi.

1 kişi serbest bırakıldı

Konu ile ilgili yakalanan şüpheli şahıslar, “Cinsel Taciz” ve “Tehdit - Hakaret” suçlarından işlemlerinin tamamlanmasının ardından Ş.C. isimli kadın şahıs serbest bırakılırken İ.Y. isimli şahıs ise adli makamlara sevk edildi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)