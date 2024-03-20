İstanbul'da kızının pedagogsuz ifadesinin alındığını öğrenen baba CİMER'e şikayet etti Eşine boşanma davası açan adam, kızının pedagogsuz şekilde 'Babamı sevmiyorum, görüşmek istemiyorum' ifadesine itiraz ederek CİMER'e şikayette bulunurken, tek isteğinin kızını görmek olduğunu söyledi.

DHA

İstanbul'da boşanma aşamasındaki eşler arasında gerginlik yaşandı.

Süleyman Geçer isimli vatandaş, 6 yıl önce evlendiği H.S.G.'den şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşanmak için Küçükçekmece 8'inci Aile Mahkemesi'nde Haziran 2023'te dava açtı.

Süleyman Geçer, dava sürecinde 3 yaşındaki kızı E.N.'yi mahkeme kararı ile hafta sonları teslim alarak, görebildi.

Kızını göstermedi

Anca anne H.S.G., bir süre sonra kızını hafta sonları teslim etmemeye başladı. Geçer, bunun üzerine, 'çocuk teslimine muhalefet' suçundan eşi hakkında 6'ncı Aile Mahkemesi'nde dava açtı.

'Babamı sevmiyorum' şeklinde ifade verdi

Bu sırada H.S.G., Esenyurt Polis Merkezi'ne başvurup, eşinin 3 yaşındaki E.N.'ye şiddet uyguladığını iddia ederek, pedagog olmadan 'Babamı sevmiyorum, babamı görmek istemiyorum' şeklinde ifadesini aldırdı.

H.S.G., avukatı ve polis memurunun imzası bulunan, kızının parmağını bastırdıkları ifadeyi boşanma davasının devam ettiği mahkemeye sundu.

Baba-kız arasındaki ilişkinin sonlandırılmasına karar verildi

Mahkeme de verdiği ara kararla davacı baba ile kızı arasındaki ilişkinin sonlandırılmasına karar verdi. Geçer, avukatı aracılığıyla karara itiraz etti.

Mahkeme, itirazı da reddederek, baba ile kızı arasında yeniden ilişki kurulması talebinin, sosyal inceleme raporunun mahkemeye sunulması ardından tekrar değerlendirilmesine karar verdi.

Pedagogsuz ifadeyi CİMER'e şikayet etti

Süleyman Geçer, polis merkezinde 3 yaşındaki kızının pedagog olmadan ifadesini alan polis memuru ve bu ifade doğrultusunda kızı ile arasındaki ilişkiyi sonlandırma kararı alan hakim hakkında CİMER'e şikayette bulundu.

Geçer, aralarında yaşadıkları sorunlar nedeniyle eşinin kızını kendisine göstermek istemediğini, bu yüzden polis merkezinde pedagog olmadan ifade verdirdiğini, 110 gündür kızını göremediğini söyledi.

"Kadın ve erkeğin ortada olan ortak çocuğa karşı saygılı olmaları gerekiyor"

Daha önce kızını teslim alırken eşinin kızı kucağındayken kendisine tokat attığını, darbetmeye çalıştığını, bu videoları da mahkemeye delil olarak sunduğunu söyleyen Geçer, "Kızımı karakola götürüp bana iftira attırdılar. Bu iftira sonrası bir sonraki karara kadar kızımla ilişkimin komple kesilmesine karar verildi. Gerekli itirazları avukatım aracılığıyla yaptım. Çocuğum benle ilgili devlet tarafından atanan pedagog tarafından alınan ifadeleri var. Çocuğum benimle yatılı kalmak istediği, beni özlediğini, bana sarılmak istediğini söylüyor. Ben çocuğumu 110 gündür göremiyorum. Ben boşanabilirim, karşı taraf boşanabilir. Ama kadın ve erkeğin ortada olan ortak çocuğa karşı saygılı olmaları gerekiyor." dedi.

Geçer, boşanma davası aşamasında mahkemenin atadığı pedagog eşliğinde kızının ifadesinin alındığını ve kızının 'Annem babana gidersen kendime zarar veririm, kitaplarını arkadaşlarına veririm dedi' şeklinde ifade verdiğini söyledi.

"Çocuğumu görmek dışında bir isteğim yok"

Eşinin daha önce kendisiyle barışmak isteğini söyleyen Geçer, "Ben barışma teklifini reddettim. Bundan sonra da olmayacağını belirttim. Baba olduğum için bunlar başıma geldi ve kızımı görmek istediğim için geldi. Bir babanın çocuğunu görememesi çok adaletli bir şey değil. Nafakamı, maaşım yattığı gibi ilk dakika içerisinde ödüyorum. Çocuğumu görmek dışında bir isteğim yok. 110 gündür göremiyorum." diye konuştu.

H.S.G. ise eşinin başka kadınlarla görüştüğünü ve kızına şiddet uyguladığını iddia etti.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)