İstanbul'da Kökünü Kurutma Operasyonu'nda gözaltındaki 161 şüpheli adliyeye sevk edildi

Türkiye'nin uyuşturucuyla mücadelesi başarılı şekilde devam ediyor.

Hız kesilmeyen mücadeleye, "Kökünü Kurutma Operasyonu” da eklendi.

Yurt genelinde çalışmalar sürerken, İstanbul'da ekipler harekete geçti.

Geçtiğimiz günlerde düzenlenen operasyona ilişkin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, açıklamalarda bulundu.

Kentte 42'ncisi yapılan operasyonla ilgili Bakan Soylu şu ifadeleri kullandı:

Sabah 175 kişi için 42'nci Kökünü Kurutma Operasyonu'nda 161 kişi gözaltına alındı. Bu operasyonun özelliği şu; İstanbul'da kokain dağıtımını yapan ekip 60 taksi, 35 moto kurye ile birlikte neredeyse eve servis diyebileceğimiz bir şebekenin dağıtıcıları. Söylediğim gibi 16 ay içerisinde hem ara yakalamalar yapıldı hem de bu sabah itibariyle 161 kişi, toplam 266 kişi bu operasyonla ilgili gözaltına alınmış oldu. Geri kalan 14 kişinin de arama çalışmaları devam etmektedir.