Avcılar'da 5 şüpheli, sabaha karşı girdikleri iş yerinde 10 kombi çaldı. Hırsızlık anı, güvenlik kameralarına saniye saniye yansırken iş yeri sahibi, şüphelilerin yakalanmasını istedi.

İstanbul'un Avcılar ilçesi Yeşilkent Mahallesi Fatih Caddesi'nde bulunan iş yerine, sabaha karşı saat 04.30 sıralarında hafif ticari araçla 5 şüpheli geldi.

Sabri Durdu'ya ait iş yerinin önüne gelen yüzleri maskeli 5 kişiden 2'si, araçtan aldıkları demir kesme makası ile kepenkleri kesti.

Alarm sistemini kırarak susturan şüpheliler, daha sonra içeri girdi.

İstanbul'da kombi hırsızları kamerada ViDEO

ÖNCE KASA SONRA 10 KOMBİ ÇALINDI

İş yerinin ön tarafındaki içi boş kombi kutularını deviren, masanın altındaki içinde bir miktar para bulunan kasayı alan şüpheliler, daha sonra iç kısımdaki 10 kombiyi tek tek taşıyarak, hafif ticari araca yükledi. Şüpheliler daha sonra olay yerinden kaçtı.

"RAMAZAN GÜNÜ, BİZİ MAĞDUR ETTİLER"

İş yeri sahibi Durdu, "Ramazan günü, bizi mağdur ettiler. Hiç kimse bu sesi duymaz mı? Burada çalışan bir arkadaşımız, hırsızlığı haber verdi. 10 kombi çalındı 45-50 bin TL zararım var. İş yerimi darmadağın bırakıp gittiler. Polis, gelip kamera kayıtlarına baktı, parmak izini aldı." dedi.

Polis, hırsızlık şüphelilerini yakalamak için çalışma başlattı.