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İHA

İstanbul'un Esenyurt ilçesine bağlı Namık Kemal Mahallesi üzerinde, komşular arasında park yeri nedeniyle tartışma çıktı.

Tartışma, tarafların ailelerin de sokağa inmesiyle büyüdü.

ÖNCE KAFA ATTI, SONRA YUMRUKLADI

Aile üyelerinin de sözlü olarak müdahale ettiği tartışma, kavgaya dönüştü.

Taraflardan biri, karşı tarafa kafa atıp yumrukladı.

KAVGA ANI KAMERADA

Mahalle sakinlerinin araya girmesiyle taraflar birbirinden ayrıldı.

Yaşanan o anlar, güvenlik kamerası ve cep telefonu kamerasına yansıdı.