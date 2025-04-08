DHA
İstanbul'un Kağıthane ilçesine bağlı Gürsel Mahallesi’nde, komşu olduğu öğrenilen iki taraf arasında kavga çıktı.
Henüz bilinmeyen kavgada 3 kişi, kavga ettikleri kişilerin giriş katındaki evine kaldırım taşları ile saldırdı.
Bunun üzerine dairede oturan kişi de polis ekiplerine ihbarda bulundu.
POLİSİN YANINDA BİRBİRLERİNE SALDIRDILAR
Polis ekipleri kısa sürede olay yerine geldi.
Polisi gören dairede oturan kişi de dışarı çıktı. Bu kez de taraflar polisin yanında tekme tokat birbirine girdi.
O ANLAR KAMERADA
Ortalığın karıştığı anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansırken, polis ekiplerinin müdahalesi sonrasında taraflar gözaltına alındı.
Polis olayla ilgili inceleme başlattı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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