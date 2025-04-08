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İstanbul'da komşularının evine taşlarla saldırdılar

İstanbul'da komşularının evine taşlarla saldırdılar Kağıthane'de komşularının evine taşlarla saldıran üç kişi, kendilerine müdahale için olay yerine gelen polise aldırmayarak karşı tarafla kavga etmeye devam etti. O anlar kameraya yansıdı.