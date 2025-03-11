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DHA

İstanbul Zeytinburnu Gökalp Mahallesi'nde Servet Dağeşen ile komşusu Zeynep A., aralarında uzun zamandır devam eden tartışmalar nedeniyle davalık oldu.

Açılan dava kapsamında duruşma görüldüğü sırada Zeynep A.'nın oğlu Bülent A., Dağeşen'in dairesine gelerek önce elindeki sopayla güvenlik kamerasını kırdı sonra da kapıya bıçakla saldırdı.

Bunlarla da yetinmeyen Bülent A., kapıya mermi bıraktı.

Yaşananların ardından Dağeşen, Bülent A. hakkında da suç duyurusunda bulundu.

"SENİ BURADA BARINDIRMAYACAĞIZ"

Servet Dağeşen'ın verdiği ifadede, “Bülent A. isimli şahsın annesi benim üst komşum. Bugün annesiyle duruşmam vardı. Duruşma sonrası evime geldim. Evime geldiğimde yasal izinle taktırdığım kendi dairemin üzerinde bulunan kameranın parçalanmış olduğunu gördüm.

Kapımın da bıçakla çizildiğini gördüm. Ayrıca kapımın önünde bir adet mermi de vardı. Kamera kayıtlarını geri sardığımda şahsın Zeynep A.'nın oğlu Bülent A. olduğunu gördüm. Polis çağırdım.

Polisleri beklerken şahıs saldırgan tavırlar sergiledi. Bana saldırdı ve ekipler ayırdı. Senin saçını keseceğim. Bu binaya giremeyeceksin. Kanını dökeceğim gibi tehditler etti. Şahıstan şikayetçi ve davacıyım. Azmettiren kişinin annesi olduğunu düşünüyorum. Uzaklaştırma talep ediyorum" cümlelerini kullandı.