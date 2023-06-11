İstanbul'da konteynerde çıkan yangın ormana sıçradı Şile'de işçilerin kaldığı konteynerde çıkan ve ormana sıçrayan yangın kısa sürede söndürüldü.

DHA

İstanbul'un Şile ilçesi Çavuş Mahallesi'nde bulunan inşaat alanında, henüz belirlenemeyen bir nedenle işçilerin kaldığı konteynerde çıktı.

Yangın ormana sıçradı

Kısa sürede büyüyen alevler ormanlık alana da sıçradı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda, itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri yangını söndürdü

Yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü.

Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, yangının kesin çıkış nedeni yapılacak olan incelemelerin ardından belirlenecek.