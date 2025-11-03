İstanbul'da kontrol ettikleri bisikleti saniyeler içinde çaldılar

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

İstanbul Esenyurt İnönü Mahallesi 353’üncü Sokak’ta kapüşonlu 2 kişi, kaldırımda park halindeki motosikleti fark etti.

Bir süre çevreyi kontrol eden ve sokakta tur atan şüphelilerden biri, daha sonra motosikletin yanına giderek aracı saniyeler içinde çalıştırdı.

DEĞERİ 150 BİN LİRA ÇIKTI

Piyasa değeri yaklaşık 150 bin lira olan motosikleti çalan şüpheliler, hızla olay yerinden uzaklaştı.

SAHİBİ POLİSE BAŞVURDU

Sabah uyandığında motosikletinin yerinde olmadığını fark eden araç sahibi, güvenlik kamerası görüntülerini izleyerek polis ekiplerine başvurdu.

Polis ekipleri, şüphelilerin kimliğini belirleyip yakalamak için çalışma başlattı.