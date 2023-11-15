İHA
İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde bir kaza meydana geldi.
11 Kasım günü saat 02.30 sıralarında bir sürücü direksiyon hakimiyetini kaybetti.
Ardından araç yoldan çıkarak çayırlık alanda takla attı.
3 yaralı
Kaza sonucunda araçta bulunan 2’si çocuk toplam 3 kişi yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kaza kameraya yansıdı
Yaralılar otomobil sahibinin beyanı üzerine hastaneye kaldırılmazken kaza anı güvenlik kamerası tarafından anbean görüntülendi.
Araç ters döndü
Görüntülerde, bir otomobilin çayırlık alanda takla attığı, kısa süre sonra şahısların araçtan indiği ve ters dönen aracın vatandaşların kaldırması sonucu düzeltildiği görüldü.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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