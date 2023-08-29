DHA

İstanbul'un ilçesinde felaketin eşiğinden dönüldü.

Öğle saatlerinde yaşanan olayda, otomobille caddede ilerleyen sürücü Arzu A., direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Ardından araç, bölgedeki emlak ofisine girdi.

Yaralanan olmadı

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Olayda şans eseri yaralanan olmadı.

Ancak dükkanda ve otomobilde maddi hasar oluştu.

Kaza anı kamerada

Otomobilin emlak ofisine girdiği anlar güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.