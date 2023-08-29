DHA
İstanbul'un Sultanbeyli ilçesinde felaketin eşiğinden dönüldü.
Öğle saatlerinde yaşanan olayda, otomobille caddede ilerleyen sürücü Arzu A., direksiyon hakimiyetini kaybetti.
Ardından araç, bölgedeki emlak ofisine girdi.
Yaralanan olmadı
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Olayda şans eseri yaralanan olmadı.
Ancak dükkanda ve otomobilde maddi hasar oluştu.
Kaza anı kamerada
Otomobilin emlak ofisine girdiği anlar güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.