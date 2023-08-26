İstanbul'da köpeği ezip altına alan sürücü hayvanı acı içinde bırakıp kaçtı Başakşehir’de yerde yatan köpeği çarpıp altına alan sürücü, hayvanın acı içindeki haline aldırış etmedi. Kimliği belirsiz kişi olay yerinden kaçarken, köpeğin sahibi ise durumu ekiplere bildirdi. Veteriner ise köpeğe ötanazi yapılacağını söyledi.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

İHA

İstanbul'un Başakşehir ilçesinde tüyler ürperten bir olay yaşandı.

Geçtiğimiz perşembe günü akşam saatlerinde sokak üzerinde seyir halinde olan otomobil sürücüsü, korkunç bir olaya imza attı.

Sokakta yatan "Cesur" isimli köpeğe çarpan sürücü, köpeğin üzerinden geçerek altına aldı.

Ardından bir süre durduktan sonra araçtan inmeden geriye doğru hızla gitti.

Köpeğin acı çekmesine aldırış etmedi

Acı çeken köpeğin çığlıklarını aldırış etmeyen şahıs, olay yerinden uzaklaşarak kayıplara karıştı.

O sırada evinde olmayan ve komşusunun olayı görerek kendisini aramasıyla sokağa gelen Taner Gümüş, köpeğinin acı içinde havladığını gördükten sonra hızla veterinere götürdü.

Beli kırıldı

Köpeğin ayaklarının üstüne basamadığı ve belinin kırıldığı öğrenildi. Köpeğinin durumuna üzülen Gümüş, gözyaşlarına hakim olamazken diğer köpeği Ari ise yalnız kaldı.

Olayı evinin güvenlik kamerası kayıtlarından izleyen Gümüş, aracın plakasını tespit ederek durumu polis ekiplerine şikayet etti.

"Kararınızı verin ötanazi yapılacak dediler"

Yaşanan olayı ve köpeği Cesur’un son durumunu anlatan Taner Gümüş, “ Olay, geçtiğimiz Perşembe 21.13 sırasında oldu. Ben o sırada dışarıdaydım. Komşumuzun eşi beni aradı. ‘Bir araç köpeği ezdi ve kaçtı’ dedi. Ben geldiğimde araç gitmişti. Köpek ise ayaklarının üstüne basamıyor ve beli kırılmış. Kamera kayıtlarından aracı ve plakasını tespit ettim. Polis ekiplerine şikayet ettim. Köpeğin, veterinerde 24 saat gözetim altında kalması gerektiğini söylediler. Dün akşam yoğun bakımdaydı. Beni bugün tekrar aradılar. ‘Arka ayakları sinyal vermiyor. Kararınızı vermelisiniz. Ötanazi yapılacak’ dediler. Ben de tepki verir diye bir ümit bekliyorum. Elimden geldiği kadar da uğraşıp sonuna kadar gideceğim.” diye konuştu.

"O kadar çığlığa mahalle ayağa kalktı"

Çarpan sürücü hakkında konuşan Gümüş, “Bana kalırsa bu insanlıktan nasibini almamış bir şahıstır. Çünkü diyelim ki fark etmedi. Hayvanın üzerinden geçiyor. Hayvan orada çığlık atıyor. İnip bakabilirdi ve ilgilenebilirdi. Komple altına alıyor. Bir de hiçbir şey olmamış gibi geri geri gidiyor ve hiç durmadan kaçıyor. O kadar çığlığa mahalle ayağa kalkarken onun vicdanı nasıl el verdi? Diyecek tek kelime bulamıyorum. Cesur, 2014 yılından beri benim yanımdaydı. İlk sahiplendiğimde 1.5 - 2 aylıktı.” dedi.