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İstanbul'da köprü girişinde tır yangını: O anlar kamerada

İstanbul'da köprü girişinde tır yangını: O anlar kamerada Yavuz Sultan Selim Köprüsü girişinde seyir halinde olan tırın dorse kısmında henüz belirlenemeyen bir nedenle dumanlar yükselmeye başladı. Tır yangını itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.