Yavuz Sultan Selim Köprüsü girişinde sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen tırdan seyir halindeyken dumanlar yükselmeye başladı.
Tırın dorse kısmından dumanların yükseldiği fark eden sürücü tırı yol kenarına park ederek aşağıya indi.
İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
YANGIN EKİPLERCE SÖNDÜRÜLDÜ
Yangın, kısa sürede büyüyerek tüm dorse kısmını kapladı.
Alevlerin yükseldiği yangına itfaiye ekipleri müdahalede bulundu.
Yapılan müdahalenin ardından yangın söndürülerek bir süre soğutma çalışması yapıldı.
CAN KAYBI YA DA YARALANAN OLMADI
Yapılan çalışmaların ardından yangın tamamen söndürüldü.
Can kaybı ve yaralanmanın olmadığı yangın sonrası tırın dorse kısmında maddi hasar oluştu.
O ANLAR CEP TELEFONU KAMERASINA YANSIDI
Öte yandan, tırdan yükselen alevler bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.
Görüntülerde alevlerin yükseldiği tırın dorse kısmına itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği görülüyor.
Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
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