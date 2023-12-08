İstanbul'da korku dolu anlar! Esenyurt güne yangınla başladı 5 katlı binanın çatısında çıkan yangın kısa süre içerisinde yayılırken, bölgeye itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri alevlere müdahale ederek söndürürken, yangın sonrası binanın çatısı kullanılamaz hale geldi.

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DHA

İstanbul Esenyurt'ta yaşayan vatandaşlar, sabah saatlerine korkuyla uyandı...

Saat 05.00 sıralarında Atatürk Mahallesi'nde bulunan 5 katlı binanı çatısında yangın çıktı.

5 katlı bir binanın çatısından yükselen alevleri gören mahalle sakinleri durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

İki koldan müdahale

Bu sırada apartman sakinleri binayı tahliye ederken, alevler tüm çatıyı sardı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yanan çatıya iki koldan müdahale etti.

Ekiplerin yaklaşık yarım saatlik çalışması sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın sonrası herhangi bir yaralanma yaşanmazken binanın çatısı kullanılamaz hale geldi.

İtfaiye ekipleri yangının çıkış sebebini araştırırken, polis ekipleri de olayla ilgili inceleme başlattı.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)