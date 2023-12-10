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İstanbul'da korku dolu anlar! Hastane bahçesine ağaç devrildi

İstanbul'da korku dolu anlar! Hastane bahçesine ağaç devrildi Kadıköy'de aşırı yağış ve rüzgarın ardından bir özel hastanenin bahçesine devrilen ağaç korkuya neden olurken, ölen ya da yaralanan olmadı.