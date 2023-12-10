İHA
İstanbul'da günlerdir süren soğuk hava ve kar yağışı, günlük hayatı olumsuz etkiliyor.
Kadıköy ilçesi Acıbadem Mahallesi Tekin Sokak üzerinde yer alan bir hastanede ise fırtına az kalsın ölüme neden oluyordu.
Sokakta bulunan ağaç, yağmur ve rüzgarın etkisiyle istinat duvarının arkasında bulunan özel hastanenin bahçesine devrildi.
Ölen ya da yaralanan olmadı
Olayda ölen veya yaralanan olmadı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri yönlendirildi.
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri devrilen ağacın kesim işlemlerini yaparak hastane bahçesini tekrardan hizmete açılmasını sağladı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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