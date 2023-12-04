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İstanbul'da korku dolu anlar! Klima tamiri yapan işçi güvenlik önlemi almadan çalıştı

İstanbul'da korku dolu anlar! Klima tamiri yapan işçi güvenlik önlemi almadan çalıştı 6 katlı bir binanın en üst katında hiçbir güvenlik önlemi almadan çalışan işçinin klima tamiri yaptığı anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.