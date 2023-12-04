DHA
İstanbul'da kaydedilen bir görüntü, yürekleri ağza getirdi.
Kadıköy ilçesinde yaşanan olayda, 6 katlı binada yapılan çalışma dikkat çekti.
Metrelerce yükseklikte güvenliksiz çalışma
Bir işçi, binanın en üst katındaki dairenin dış cephesine hiçbir güvenlik önlemi almadan çıktı.
Metrelerce yükseklikte tehlikeye aldırış etmeyen işçi, klima tamiri yaptı.
O anlar kamerada
Dairenin içindeki arkadaşından zaman zaman malzeme aldı. İşçinin tehlikeli anları cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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