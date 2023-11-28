DHA
İstanbul'un trafiğinde hareketli anlar yaşandı.
Kadıköy ilçesinde Ankara istikametine doğru ilerleyen bir otomobilden henüz belirlenemeyen bir nedenle alevler yükseldi.
Ekip sevk edildi
Sürücü, aracı emniyet şeride çekerek indi.
İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
O anlar kameraya yansıdı
Yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürülürken yangın nedeniyle D-100 karayolu Ankara istikametinde trafik yoğunluğu oluştu.
Hafif ticari aracın yandığı anlar vatandaşlar tarafından cep telefonu ile kaydedildi.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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