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İstanbul'da korku dolu anlar! Seyir halindeki otomobil alevlere teslim oldu

İstanbul'da korku dolu anlar! Seyir halindeki otomobil alevlere teslim oldu Akşam saatlerinde Ankara istikametine doğru ilerleyen hafif ticari araç, belirlenemeyen bir nedenle alev alev yandı. Yangını fark eden sürücü kenara çekerek araçtan indi.