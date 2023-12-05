İstanbul Gayrettepe'de taksici ve bir sürücü arasında çıkan kavgada silahlar konuştu...
Trafikte yol verme tartışması yaşayan işletmeci Hasan Ç.ve taksi sürücüsü Ferdi K., araçlarından inerek tartışmayı sürdürdü.
Tartışmanın alevlenmesiyle birlikte taksi sürücüsü, Hasan Ç.’ye “Seni öldüreceğim, delik deşik edeceğim.” ifadesini kullandı.
Taksicinin kafasına silah dayadı
Bunun üzerine aracına giden Hasan Ç., silahını alarak geri döndü. Elindeki silahı Ferdi K.’nin başına dayayan şahsa çevredeki vatandaşlar müdahale etti. Ardından hiçbir şey olmamış gibi aracına binen sürücü, olay yerinden uzaklaştı.
Olayın ardından taksicinin şikayeti üzerine Beşiktaş Asayiş Büro Amirliği polisleri çalışma başlattı. Çalışmanın ardından evi tespit edilen Hasan Ç., olayda kullandığı ruhsatlı silahla birlikte gözaltına alındı.
Emniyette ifadesi alınarak “ateşli silahlar kanununa muhalefet” ve “tehdit” suçlarından adli işlem yapılan Hasan Ç., savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.
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