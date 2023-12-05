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İstanbul'da korku dolu anlar! Taksicinin silah tehdidi gerçek oldu

İstanbul'da korku dolu anlar! Taksicinin silah tehdidi gerçek oldu Gayrettepe’de trafikte yol verme tartışması yaşayan bir sürücü, kendisini "Seni öldüreceğim, delik deşik edeceğim" diyerek tehdit eden taksicinin kafasına silah dayadı.