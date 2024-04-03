İstanbul'da korkunç anlar: Okul kapısına metreler kala durabildi Esenler'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyon yokuştan indiği sırada park halindeki araçlara çarptı.

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DHA

İstanbul Esenler Nine Hatun Mahallesi 163. Sokak'ta seyir halinde olan ve sürücüsünün direksiyon hakimyetini kaybettiği kamyon, park halindeki araçlara çarptı.

Seyir halindeki motosikleti de sürükleyen kamyon, okulun bahçe kapısına metreler kala park halindeki hafif ticari araca çarparak durabildi.

Kazada motosikletten savrularak araçların arasına düşen motosiklet sürücüsü Volkan Er yaralandı.

Kamyonun çarptığı 10 araçta hasar meydana gelirken, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Vücudunda kırıklar meydana geldi

Vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar olduğu tespit edilen Volkan Er, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Güvenlik kameraları tarafından da kaydedilen kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Okul bahçesine metreler kala...

Ressam Şevket Dağ İlkokulu, eğitim ve öğretime devam ettiği sırada meydana gelen kazada, kamyon okulun bahçe kapısına metreler kala durdu. Kaza sırasında okul bahçesinde öğrencilerin oyun oynadığı öğrenildi. Çevre sakinleri aynı yerde daha önce de benzer kazaların olduğunu söyleyerek önlem alınmasını istedi.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)