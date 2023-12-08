İstanbul'da korkunç kaza! Direğe çarpan taksi takla attı Seyir halindeki taksinin elektrik direğine çarparak devrilmesi sonucu yaralanan sürücü Emre Açık'ın tedavisi sürerken, kazanın boyutu ise kaydedilen görüntülere yansıdı.

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DHA

İstanbul Maltepe Gülsuyu Mahallesi Eski Üsküdar Caddesi'nde seyir halinde olan taksici Emre Açık, korkunç bir kaza geçirdi.

Açık'ın direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında bulunan elektrik direğine çarpan taksi, dvrildi. Meydana gelen kazada şoför Emre Açık, yaralandı.

İlk müdahale olay yerinde

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yaralı Açık'a ilk müdahale yapıldıktan sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Devrilen taksi, çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırılırken polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)