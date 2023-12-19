İstanbul'da korkunç olay! Banyoda doğum yapan kadın, bebeğini bina boşluğuna attı Şişli'de evinin banyosunda doğum yapan 22 yaşındaki Kader. K., ölü doğduğunu iddia ettiği bebeğini banyo penceresinden bina boşluğuna attı. Bebeğin cesedi 20 gün sonra koku üzerine bina sakinleri tarafından bulundu.

DHA

İstanbul'da akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı..

Geçtiğimiz pazartesi günü 16.00 sıralarında Şişli ilçesi Yayla Mahallesi'nde meydana gelen olayda 22 yaşındaki Kader K. isimli kadın, erkek arkadaşından hamile kaldı.

Doğum yapıp binanın boşluğuna attı

Hamileliğinin 7. ayında evinin banyosunda tek başına doğum yapan Kader K., bebeği, 3 katta bulunan evlerinin banyo penceresinden bina boşluğuna attı.

20 gün sonra kokuyu duyan komşular buldu

20 gün sonra koku üzerine apartman boşluğuna inen bina sakinleri ölü bebeği fark ederek polisi aradı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Tutuklandı

Yapılan incelemelerin ardından bebeğin cenazesi, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Kader K. ise ekipler tarafından gözaltına alındı.

Emniyette yapılan işlemlerin ardından mahkemeye sevk edilen Kader K. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)