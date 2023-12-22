İstanbul'da korkunç olay! Otomobilde öldürdüğü arkadaşını inşaatın önüne attı Bahçelievler'de otomobilde bir süre sohbet eden iki arkadaşın arasında tartışma çıktı. Ahmet Sevim'i ensesinden, boğazından ve yüzünden bıçaklayan Ramazan Nazlıcan, arkadaşını otomobille birkaç sokak ilerideki inşaatın önüne atarak kaçtı.

DHA

İstanbul'da iki arkadaşının arasında çıkan tartışmada kan aktı..

16 Aralık günü sabah saat 07.30 sıralarında Bahçelievler ilçesi Şirinevler Mahallesi'nde meydana gelen olayda, otomobilde bir süre sohbet eden Ahmet Sevim ile Ramazan Nazlıcan arasında tartışma çıktı.

Arkadaşını bıçaklayarak öldürdü

Tartışma sırasında Ramazan Nazlıcan, bıçakla Ahmet Sevim'i ensesinden, boğazından ve yüzünden bıçakladı. Nazlıcan, olayda kullandığı bıçağı ve Ahmet Sevim'i bir inşaatın önüne bırakarak kaçtı.

Sevim'in cansız bedeni mahalle sakinleri tarafından bulundu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Sevim'in hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri tarafından evinde yakalanan Nazlıcan'ın kıyafetlerini çamaşır makinasına atmaya çalıştığı belirlendi.

Cinayeti itiraf etti

Gözaltına alınan Nazlıcan'ın ifadesinde, Ahmet Sevim'le buluşarak bir konu hakkında tartıştıklarını daha sonra Ahmet Sevim'e ait olan bıçakla olayı gerçekleştirdiğini, daha sonra Sevim'i ve olayda kullandığı bıçağı bir inşaatın önüne atarak kaçtığını söylediği öğrenildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Nazlıcan, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

"Hastaneye gitmeye çalışmış ama buraya kadar gelip vefat etmiş"

Mahalle sakini İbrahim Erdem, "Duyduğuma göre 8. Sokak'ta oluyor bu olay. Alkolülermiş, arabanın içinde biraz tartışmışlar, daha sonrasında bıçakla galiba boğazına vurmuş. Arabadan yaralı olarak inerken hastaneye yetişmeye çalışmış ama giderken de buraya kadar gelip yığılıp vefat ediyor." dedi.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)