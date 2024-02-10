İHA
İstanbul Kadıköy'de korkunç bir kaza meydana geldi...
Geçtiğimiz Perşembe günü saat 19.00 sıralarında Kadıköy Caferağa Mahallesi General Asım Gündüz Caddesi üzerindeki tramvay yolunda İlgün Kölege, ray hattına giren torunu Adem Çakın’ı kurtarmak istedi.
Ancak talihsiz kadın o sırada dengesini kaybederek, düştü.
Kurtarılamadı
Dengesini kaybederek seyir halinde olan Kadıköy-Moda tramvayının altında kalan İlgün Kölege, sürüklendi.
Hastaneye kaldırılan yaşlı kadın hayatını kaybetti. Yaşlı kadının tramvayın altında kaldığı görüntüler ise güvenlik kamerasına anbean yansıdı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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