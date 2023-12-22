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İstanbul'da korkunç yangın! Yürekler ağza geldi...

İstanbul'da korkunç yangın! Yürekler ağza geldi... Metruk bina kimliği belirsiz kişiler tarafından ateşe verilirken, olayda ölen ya da yaralanan olmadı. Bölgeye gelen ekipler, uğraşlar sonucu yangını kontrol altına aldı.