İHA
İstanbul Kartal'da yaşayanlar, sabah saatlerine yangın korkusuyla uyandı.
Yukarı Mahallesi, Doktor Sadık Ahmet Sokak üzerindeki bir metruk binada, yangın çıktı.
İsimleri henüz öğrenilemeyen şahıslar, depreme dayanıksız olduğu gerekçesiyle bir süredir atıl durumda duran binayı ateşe verdi.
Bölgeye çok sayıda ekip geldi
Çevredeki vatandaşlar tarafından itfaiye ekiplerine haber verildi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri, polis ekipleri ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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