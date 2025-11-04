İstanbul'da korna yüzünden çıkan tartışmada bir sürücü diğer aracın camlarına sopayla saldırdı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

İstanbul'un Maltepe ilçesine bağlı Başıbüyük Mahallesi’nde akşam saatlerinde yaşanan olayda, iki sürücü seyir halindeyken korna nedeniyle tartışmaya başladı.

Tartışmanın büyümesi üzerine 34 KVY 386 plakalı otomobilin sürücüsü aracından inerek elindeki sopayla karşı tarafın aracına saldırdı.

O anlar, saldırıya uğrayan sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

EŞİ VE ÇOCUKLARI YANINDA OLDUĞU HALDE SOPAYLA ARAÇTAN İNDİ

Saldıran sürücünün eşi ve çocuklarının da araçta olduğu, olayı kayda alan sürücü tarafından kayda alındı.

Görüntülerde sopalı sürücünün defalarca aracın cam ve kaportasına vurduğu, diğer sürücünün ise bu anları kayda aldığı görüldü.

Saldırı sonrasında araçta maddi hasar oluştu.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.