İstanbul'da kuaföre pompalı tüfekli saldırının görüntüleri Esenyurt'ta M.B.T.'nin alacak verecek yüzünden aralarında husumet bulunan T.B.'nin eski iş yerine ateş açtığı anların görüntüsü ortaya çıktı.

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DHA

İstanbul'un Esenyurt ilçesi Koza Mahallesi'nde bir kuaför salonuna silahla ateş açıldığı ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Ekipler yaptıkları çalışmalarda, şüphelinin M.B.T. isimli bir kişi olduğunu belirledi.

Saldırgan gözaltına alındı

İncelemelerini derinleştiren polis, M.B.T.'nin işyerinin eski sahibi T.B. ve işyeri çalışanı M.A.G. ile aralarında husumet olduğunu, şüphelinin silahlı saldırıyı bu yüzden gerçekleştirdiğini belirledi. M.B.T., ekiplerce gözaltına alındı.

O anlat kamerada

Öte yandan saldırının yeni görüntüleri ortaya çıktı. M.B.T.'nin saldırısı çevredeki bir kişi tarafından görüntülendi.

Silahı tutukluk yapan saldırgan bir süre uğraştıktan sonra ateş açmayı başarıyor.

Kaçan saldırgana bir kişi cep telefonu veriyor. Ancak saldırgan telefonu yere atarak kaçıyor.