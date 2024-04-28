İstanbul'da küçük kız parkta oynarken su dolu çukurda boğuldu Oyun oynamak için parka giden küçük kız İBB'nin kazı çalışması yaptığı alanda suyla dolan çukura düşerek hayatını kaybederken, cezaevindeki annesi gözyaşları içinde kaldı.

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İHA

İstanbul'da oyun oynamak isteyen küçük kız hayatını kaybetti.

Küçükçekmece ilçesinde dün saat 16.00 sıralarında Fatih Mahallesi Menekşe Sahil Parkı'nda parkta İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ekiplerince kazı çalışmaları yapıldığı sırada su birikintisi oluştu.

Su birikintisine düştü

Parka oynamak için gelen 5 yaşındaki E.G. isimli çocuk ise su birikintisinin içine düşerek boğuldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Küçük kız hayatını kaybetti

Sağlık ekipleri tarafından hastaneye sevk edilen E.G., yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Polis ekipleri ise konuya ilişkin çalışma başlattı.

Minik Edanur'un cenazesi otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu'na getirildi.

Cezaevindeki annesi perişan oldu

Öte yandan Edanur'un anne ve babasının cezaevinde olduğu öğrenildi.

Kızının ölümü üzerine cezaevinden izinli çıkan Bulgaristan vatandaşı acılı anne Nurcan Gezer, Adli Tıp Kurumu'na geldi.

"Bir an önce kızımın cenazesini almak istiyorum"

Edirne cezaevinden izinli çıktığını anlatan Nurcan Gezer, "Ben cezaevinde çocuğumu yanıma almak istedim. 'Bakacak kimsem yok' dedim ama izin vermediler. Şimdi cenazesini almaya geldim. Kızımın babası Türk vatandaşı. Cenazeyi vermek için DNA testi istiyor savcılık. Ben bir an önce kızımın cenazesini almak istiyorum." ifadelerini kullandı.

"Kızımı en son 1 buçuk ay önce gördüm"

Kızının teyzesi ile birlikte yaşadığını söyleyen Gezer, "Denize piknik alanına gitmişler. Piknik alanında oynarken çukurun içine düşmüş. Çocuğu göremeyince güvenliğe gitmişler. Güvenlik görevlileri direk kuyuya bakmaya gitmiş. Kardeşim direk suya atlamış çocuğu kurtarmaya çalışmış. Güvenlik hiçbir şey yapmamış. Kızımı en son 1.5 ay önce Silivri cezaevinde görmüştüm. Edirne'ye nakil olduktan sonra hiç göremedim" şeklinde konuştu.

"Güvenlik hiçbir şey yapmadı"

Minik Edanur'u su birikintisinden çıkartan dayı Selçuk Yaşar ise "Böyle bir şey olamaz. Biz adalet istiyorum. Ben atlayıp çıkardım yeğenimi. Güvenlik hiçbir şey yapmadı. Kucağıma aldığımda gitmişti. Beni yutuyordu çukur beni içine çekecekti. Orada bu alanın çevrilmesi gerekliydi. Etrafında hiçbir şey yoktu. Su üstünü kapatmış. Ailesi perişan durumda. Cenazeye kaldıramıyoruz." diye konuştu.

Minik Edanur'un kimlik belgesinin bulunmadığı, cenazesinin aileye teslim edilebilmesi için DNA testi sonuçlarının bekleneceği öğrenildi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)