İstanbul’da küçük kızı takip eden adam darbedildi: 'Köpeklerden korumak için yaptım' Okula giderken kızını takip ettiğini belirlediği şahsı yakalayarak döven baba, ardından şüpheliyi emniyete teslim etti. Gözaltına alınan adamın açıklaması hayrete düşürdü.

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İHA

İstanbul’un Esenyurt ilçesinde darp olayı meydana geldi.

A.A. isimli şahıs, 5. sınıfa giden bir kız çocuğunu 5 gün boyunca sabahları okula giderken takip etmeye başladı.

Küçük kız durumu fark ederek babasına söyledi ve okula babasıyla birlikte gitmeye başladı.

Okula doğru giderken baba, çok geçmeden şüphelinin takip ettiğini fark etti.

Önce dövdü sonra polise teslim etti

Şahsın yanına giderek vurmaya başlayan baba, bir süre darbettikten sonra polis ekiplerine ihbar etti.

Sokaktaki diğer vatandaşların da yardımıyla şüpheli, ekipler gelene kadar tutuldu.

Gözaltına alındı

Olay yerine gelen emniyet güçleri, şüpheli şahsı gözaltına alarak karakola götürdü. Küçük kızın ailesi şahıstan şikayetçi oldu.

“Köpeklerden korumak için takip ettim”

Şüpheli şahıs A.A.’nın emniyette verdiği ifade ise şaşkına çevirdi.

İfadesinde aynı saatte işe gittiğini ve köpeklerden korumak için takip ettiğini belirtti.

Şahıs adliyeye sevk edilirken darbedildikten sonraki o anları ise çevredeki vatandaşların cep telefonu kameralarıyla görüntülendi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)