İstanbul Beyoğlu'nda babasına ait hafif ticari aracı kullanan 18 yaşından küçük M.E, araçla kaldırıma çıktı.
Hızlı bir şekilde ilerleyen araç kaldırımda oturan Abdulkerim Yavuz'a çarptı.
YARALI ADAM KURTARILAMADI
M.E. araçla kaçarken, Yavuz ağır yaralandı.İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İlk müdahalesi sağlık ekiplerince yapılan Yavuz, ambulansla Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesine kaldırıldı.
Yaralı, hastanedeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
SÜRÜCÜ ÇOCUK OLAY YERİNDEN KAÇTI
Polis ekiplerince, olay yerinde yapılan çalışmanın ardından kaçan sürücü M.E. yakalandı.
Sürücü, işlemleri için emniyete götürüldü.
KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASIYLA GÖRÜNTÜLENDİ
Öte yandan, kaza, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Görüntülerde kontrolden çıkan aracın hızla ilerleyerek kaldırımda oturan Yavuz'a çarpması yer alıyor.
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