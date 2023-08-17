İstanbul'da kumar oynatılan adrese baskın: 8 gözaltı Polis ekipleri Küçükçekmece'de kumar oynatıldığı belirlenen adrese operasyon düzenledi. 8 kişi gözaltına alınırken, 1 milyon 470 bin lira ele geçirildi.

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DHA

İstanbul Küçükçekmece’de denetim yapan polis ekipleri, Fatih Mahallesi'nde bir adreste kumar oynatıldığını belirledi.

Bunun üzerine ekipler söz konusu adrese baskın düzenledi.

Kumar oynayanlar ve iş yeri sahibi paketlendi

Baskında içeride kumar oynadığı belirlenen G.A., D.F.K., F.N., M.Y.K., T.S., D.A. ve F.Y. isimli 7 kişi ile birlikte iş yeri sahibi M.B.O. yakalandı.

Adreste yapılan aramalarda, 465 adet oyun pulu, 1 milyom 470 bin lira nakit para, 1 adet para sayma makinası ele geçirildi.

Ceza kesildi: İş yeri mühürlendi

Çalışma ruhsatı olmadığı belirlenen iş yeri, zabıta ekiplerince mühürlendi.

Kumar oynadığı belirlenen şüphelilere 28 bin 560 lira para cezası uygulanırken iş yeri sahibi M.B.O. adliyeye sevk edildi.

M.B.O., çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.