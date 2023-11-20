İstanbul'da kurallara uymayan sürücülere ceza Sivil trafik ekiplerinin Fatih'te uyguladığı denetimlerde aracı hareket halindeyken telefonla konuştuğu tespit edilen ve 951 TL para cezası uygulanan sürücü "Devletimize feda olsun" dedi.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

DHA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı sivil trafik ekipleri, saat 15.00 sıralarında Hobyar Mahallesi, Reşadiye Caddesi'nde taksilere yönelik denetim yaptı.

Kural ihlali yapan taksi şoförleri tek tek durdurularak cezai işlem uygulandı. Seyir halindeyken hem cep telefonu ile konuşan hem de emniyet kemeri takmayan taksi şoförü, ekipler tarafından durduruldu.

Toplamda bin 387 lira ceza yazılan taksi şoförü; "Şimdi yolcu aldım." diyerek kendisini savundu.

"Biliyorsun neden takmıyorsun"

Uygunsuz emniyet kemeri takan bir başka taksi şoförü de polis ekipleri tarafından durduruldu.

Polis memuru, taksi şoförüne uygunsuz takılan emniyet kemerinin kaza anından kendisine zarar vereceğini anlatması üzerine taksi şoförü "Biliyorum" diye karşılık verdi. "Biliyorsun neden takmıyorsun?" cevabına ise "Mısır aldım" diye yanıt verdi.

"Devletimize feda olsun"

Otomobil kullanırken cep telefonu ile konuşan bir sürücüye 951 TL para cezası yazılırken, sürücü önce cep telefonu ile konuşmadığını daha sonra ise önemli bir görüşme olduğunu açmak zorunda kaldığını belirterek, "Devletimize feda olsun." dedi.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)