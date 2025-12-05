İstanbul’da kurşunlama ve eylem hazırlığına 9 gözaltı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

İstanbul'da polis ekiplerince organize suç örgütlerine yönelik yürütülen çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda da 22 Kasım 2025 tarihinde Ataşehir ilçesinde faaliyet gösteren bir iş yerinin kurşunlanması olayıyla ilgili 2 şüpheli yakalandı.

25 Kasım 2025 tarihinde Bakırköy ilçesinde bir iş yerine yönelik gerçekleştirilen kurşunlama olayında ise 4 şüpheli tespit edilerek yakalanıp, gözaltına alındı.

PEŞ PEŞE GÖZALTILAR

Çalışmaların devamında, 3 Aralık 2025 tarihinde Küçükçekmece ilçesinde eylem hazırlığında oldukları belirlenen 2 şüpheli, çalıntı motosiklet ve 1 adet ruhsatsız tabanca ile birlikte yakalandı.

Şüphelilerin Çatalca ilçesinde yapmayı planladıkları eylem engellenirken, eyleme iştirak ettiği değerlendirilen 3 kişi daha gözaltına alındı.

Soruşturma kapsamında 5 Aralık 2025 tarihinde gerçekleştirilen operasyonda toplam 9 şüpheli yakalanırken, adreslerde yapılan aramalarda 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Konuya ilişkin emniyette yürütülen tahkikatın çok yönlü olarak sürdüğü öğrenildi.