İstanbul'da kurşunların hedefi olan adam hayatını kaybetti: 5 kişi gözaltına alındı Silahlı saldırıda yüzüne kurşun isabet eden şahıs kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybederken, polis ekipleri tarafından gözaltına alınan 5 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.

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DHA

İstanbul'da silahlı saldırıda kan aktı...

Avcılar ilçesinde Pazar günü saat 05.50’de kırmızı renkli bir otomobille tezgah kuran pazarcıların yanına gelerek "Buralarda içkili bir restoran varmış, nerede?" diye soran 2 kişi, restoran önünde ateş açtı.

Ateş açıp kaçtılar

Saldırganlar, geldikleri otomobille olay yerinden hızla uzaklaştı.

Çevredeki vatandaşların saldırıyı bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Avcılar Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri ve Asayiş Büro Amirliği ekipleri, saldırı düzenlenen iş yeri ve çevresinde inceleme başlattı.

Ekiplerin incelemelerinin sonucunda olay yerinde 6 boş kovan bulundu.

"Peş peşe ateş edip kaçtılar"

Görgü tanığı bir pazarcı, "Kırmızı bir otomobil geldi. Bana 'Burada müzikhol varmış' diye sordu. 'Şurası' dedim. Sonra gitti durdu, döndü, bir baktım peş peşe ateş edip kaçtılar. 2 kişiydiler biri önde diğeri yanında. Camlar yarı açık, filmliydi. Çocuk var diye korktuk." diye konuştu.

Kurşun yüzüne isabet etti

Açılan ateş sırasında kapıda duran Muhammet Subaşı, yüzüne isabet eden kurşunla ağır yaralandı.

Hayatını kaybetti

Avcılar'daki özel bir hastaneye kaldırılan Muhammet Subaşı, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Muhammet Subaşı’na ateş ederek kaçan şüphelilere yönelik İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleriyle, Avcılar Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Büro Amirliği ekipleri geniş kapsamlı soruşturma başlattı.

5 şüpheli gözaltına alındı

Güvenlik kamerası kayıtlarının incelenmesi sonrasında ekipler tarafından tespit edilen 5 şüpheli gözaltına alındı.

Polis ekiplerinin konuyla ilgili soruşturması sürüyor.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)