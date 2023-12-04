İHA
İstanbul'da sabah saatlerinde başlayan yağmur ve kuvvetli rüzgar il genelinde etkili olmaya devam ediyor.
Ara ara şiddetlenen rüzgar ve yağış nedeniyle Taksim Meydanı’nda yürüyen vatandaşlar zor anlar yaşadı.
Dükkan önlerine sığındılar
Vatandaşların yağmurdan korunmak için kullandığı şemsiyelerin, şiddetli rüzgar yüzünden kırıldığı görüldü.
Bazı vatandaşlar ise fırtına ve yağıştan korunmak için dükkan önlerine sığındı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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