İstanbul'da kuyumcu dükkanına silahlı saldırı: Vurulmaktan son anda kurtuldu Avcılar'da bir kuyumcu dükkanı ve çevresindeki iş yerlerine kurşun yağdıran motosikletli iki şüpheli, çevredeki güvenlik kameralarına yakalandı.

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DHA

İstanbul'da güpegündüz yaşanan silahlı saldırı büyük paniğe neden oldu.

Avcılar ilçesinde, İstiklal Caddesi'nde birçok iş yerinin olduğu sokağa gelen kimliği belirlenemeyen iki motosikletli şüpheli, bir kuyumcu ve yan tarafında bulunan cep telefonu dükkanına silahlı saldırıda bulundu.

VURULMAKTAN SON ANDA KURTULDU

Silahlı saldırının gerçekleştiği sırada dükkanın önünden geçen bir vatandaş ise, kendini yere atarak vurulmaktan son anda kurtuldu.

7 EL ATEŞ ETTİLER

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Polis ekipleri tarafından sokak, araç ve yaya trafiğine kapatıldı.

Olay yerinde yapılan çalışmalarda iki iş yerine toplam 7 adet merminin isabet ettiği görüldü.

O ANLAR GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Saldırı anı iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntülerde, motosikletle sokağa gelen kasklı iki kişiden artçı olanın iş yerlerine silahla ateş ettiği, o esnada telefonla konuşarak kaldırımda yürüyen bir kişinin kendisini yere atarak son anda kurtulduğu görülüyor. Polis, olay yerinden kaçan saldırganların yakalanması için çalışma başlattı.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)