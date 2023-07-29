İstanbul'da kuyumcu soygunu! Soymak için 12 dakika uğraştılar Bahçeşehir'de bir kuyumcuyu soymaya levye ile gelen hırsızların soygun yaptığı anlar, güvenlik kamerasına yansıdı. 3 hırsızın toplam 10 milyon lira değerinde hırsızlık yaptığı öğrenilirken, polis operasyon başlattı.

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İstanbul Bahçeşehir'de yer alan bir kuyumcuya gelen 3 hırsız, ellerindeki levye ile yaklaşık 12 dakika boyunca uğraştıktan sonra içeri girmeyi başardı.

Hırsızların kapıyı kırmak için verdiği mücadale güvenlik kamerasına yansırken, şüphelilerin bir kaç dakika içinde vitrinde bulunan altın ve ziynet eşyalarını yanlarındaki getirdikleri torbalara doldurdukları görüldü.

Kuyumcuda bulunan altınları toplayan hırsızlar, çalacak bir şey kalmayınca hızla olay yerinden kaçtı.

7 adrese baskın yapıldı

Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, cumhuriyet savcılığından aldıkları izinle şüphelileri yakalamak için harekete geçti. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından Esenyurt, Avcılar, Beylikdüzü, Küçükçekmece'de belirlenen 7 adrese baskın yapıldı.

Şüpheliler yakalandı

Operasyonlarda olayları gerçekleştirdikleri tespit edilen Ömer Y. (23), Mükail K.(25) ve Muhammet O.(19) polis ekipleri tarafından yakalandı. Baskın yapılan evlerde yapılan aramada kurusıkıdan bozma bir tabanca ile çok sayıda mermi ele geçirildi.

10 milyon liralık vurgun

Hırsızlık Büro Amirliğine getirilen şüphelilerden Mükail K.'nın daha önceden 27 , Ömer Y.'nin 12, Muhammet O.'nun ise 20 suç kaydı olduğu tespit edildi.

Polisin yaptığı çalışmada şüphelilerin 4 oto hırsızlığı, 5 işyerinden hırsızlık, 1 evden hırsızlık olmak üzere toplam 10 olay gerçekleştirdikleri belirlendi. Şüphelilerin toplam 10 milyon değerinde hırsızlık yaptıkları öğrenildi.

Poliste işlemleri tamamlanan 3 şüpheli adliyeye sevk edilirken, çıkarıldıkları mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.