İstanbul'da kuyumcudan çıkan kadının çantası çalındı

İHA

İstanbul'un Ataşehir ilçesinde bir kuyumcudan alışveriş yapan kadın, işlemini bitirip dışarı çıktığında kapkaççıların hedefi oldu.

Kapkaç yapmak için doğru anı kollayan şüpheli, kadını uzun süre izledi.

Kadının evine giriş yapacağı sırada yaklaşan şüpheli, çantayı çalarak uzaklaştı.

44 AYRI KAMERA GÖRÜNTÜLERİ İZLENDİ

İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlileri, ihbar üzerine çalışma başlattı.

Şüpheli şahsı tespit etmek için 44 ayrı kamera görüntüsünü inceleyen ekipler, şüphelinin kuyumcudan çıkan kadını uzun süre takip ettiğini, kapkaç yapmak için uygun anı kolladığını, kadın şahsın ikametine giriş yapacağı sırada olay gerçekleştirdiğini tespit etti.

ALTINLARI BOZDURDU

Olayı gerçekleştiren N.G.(34) isimli şüpheli Fındıklı Mahallesinde bulunan ikametinde yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelinin çanta içerisinde bulunan 2 gram 24 ayar altın ve 10 Dolarlık parayı bir kuyumcuda nakit paraya çevirdiği ardından çantayı boş bir araziye attığı belirlendi.

TUTUKLANDI

Çanta belirlenen arazide içerisindeki telefonla birlikte ele geçirilerek muhafaza altına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından ‘kapkaç’ suçundan adliyeye sevk edilen şüpheli N.G. tutuklanarak cezaevine gönderildi.