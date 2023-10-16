İstanbul'da laf atma cinayeti Sokakta yürürken kız arkadaşına laf atan kişiyle kavga eden Davut Atakov, bıçaklanarak öldürüldü. O anlar kameralara yansıdı.

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DHA

İstanbul'un Kadıköy ilçesi Hasanpaşa Mahallesi'nde 23 yaşındaki Davut Atakov, yolda kavga ettiği bir kişi tarafından bıçaklanarak ağır yaralandıktan sonra kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Cinayet Büro Amirliği tarafından olayla ilgili başlatılan çalışmada, Davut Atakov’un olay sırasında yanında bulunan 27 yaşındaki kız arkadaşı S.T.’nin ifadesine başvuruldu.

Genç kız ifadesinde, birlikte yürüdükleri esnada 35-40 yaşlarında kirli sakallı, gözlüklü, uzun montlu bir erkeğin kendisine laf attığını, bu nedenle erkek arkadaşıyla kavga ettiklerini söyledi.

Kavga anı güvenlik kamerasında

S.T., kavga sırasında arkadaşını bıçaklayan şüphelinin olay yerinden yaya olarak kaçtığını belirtti. Polis yaptığı araştırmada, cinayetle sonuçlanan kavga anının da güvenlik kameraları tarafından görüntülendiğini tespit etti.

Görüntülerde, kız arkadaşıyla yürüyen Davut Atakov’un, yanından geçtikleri kişinin yanına geri döndüğü ve kavga ettiği görüldü.

Polis, kısa sürede kimliğini tespit ettiği şüpheli Ali K.Ş.’yi gözaltına aldı. Şüphelinin üzerinden olayda kullandığı bıçak çıktı.

"Kendimi korumaya çalıştım"

Cinayet Büro Amirliğinde sorgulanan şüpheli, cinayeti itiraf ederken “Onlar geçerken bana laf attılar. Ben de cevap verince aramızda kavga çıktı. Kendimi korumaya çalıştım." dediği öğrenildi. Poliste işlemleri tamamlanan şüpheli adliyeye sevk edildi.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)