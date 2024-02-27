İstanbul'da lisede kavga! Başına darbe alan öğrenci hayatını kaybetti Sancaktepe ilçesinde 2 lise öğrencisi arasında çıkan kavgada başına darbe alarak hayatını kaybeden 15 yaşındaki Muhammet Efe Karib son yolculuğuna uğurlandı..

DHA

İstanbul'da bir lisede çıkan kavgada kan aktı..

Dün saat 14.00 sıralarında Osmangazi Mahallesi’nde bulunan Aziz Bayraktar İmam Hatip Lisesi’nde meydana gelen olayda, aralarında laf atma sebebiyle tartışma çıkan 9. sınıf öğrencileri 15 yaşındaki Muhammet Efe Karib ile 14 yaşındaki E.E arasında sınıfta başlayan tartışma kavgaya dönüştü.

Kavga sırasında başına darbe alan Muhammet Efe Karib yere düştü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Hayatını kaybetti

Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Karib, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Karib, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Olayın şüphelisi adliyeye sevk edildi

Olayın ardından gözaltına alınan 13 yaşındaki E.E., emniyette yapılan işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Cenaze töreni düzenlendi

Kavga sırasında hayatını kaybeden Karib, son yolculuğuna uğurlandı.

Yenidoğan Haz. Ali Camisi'nde ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından Karib'in cenazesi, Yenidoğan mezarlığında toprağa verildi.

Cenazeye; Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hale Bağce Özbaş, Muhammet Efe Karib’in ailesi, arkadaşları, öğretmenleri ve çok sayıda yakını katıldı.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)