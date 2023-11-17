İstanbul'un Bakırköy ilçesinde gece saatlerinde bir kurşunlanma olayı meydana geldi.
Saat 22.30 sıralarında seyir halinde olan Erol Karakuş, araçtaki 3 kişiyle birlikte İncirli mevkiinde bir pastane önüne park etti.
Karakuş, araç içerisinde durakladığı sırada bir motosiklet arkasına yaklaştı.
Motosiklet üzerindeki kişi veya kişiler tabanca ile lüks cipe ateş açmaya başladı.
Araçtakiler şans eseri kurtuldu
Karakuş ve araçtaki 3 kişi, saldırıyı şans eseri yara almadan atlattı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.
Şüpheliler aranıyor
Ekipler, incelemelerinin ardından şüpheli veya şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
Öte yandan tekstil işi yapan Erol Karakuş'un, herhangi bir husumetlisinin olmadığını aktardığı öğrenildi.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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