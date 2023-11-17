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İstanbul'da lüks cipe silahlı saldırı

İstanbul'da lüks cipe silahlı saldırı İncirli'de bir pastane önünde bekleyen Erol Karakuş isimli şahsın aracına bir motosikletli tarafından ateş açıldı. Karakuş'un herhangi bir husumetlisinin bulunmadığı öğrenilirken, kaçan saldırganların aranması devam ediyor.