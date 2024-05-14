İstanbul'da madde bağımlısı adam annesini rehin aldı: 95 yaşındaki kadını polisler kurtardı Madde bağımlısı oğlu tarafından şiddet görerek rehin alınan yaşlı kadın, komşuların ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri tarafından kurtarılırken bağımlı adam, ifadesinin alınması için emniyete götürüldü.

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İHA

İstanbul'da madde bağımlısı adam dehşet saçtı...

Ataşehir ilçesinde geçtiğimiz akşam saat 21.00 sıralarında dört katlı bir binanın 4'üncü katında annesiyle yaşayan Kazım Ateş (65), kullandığı maddenin de etkisiyle 95 yaşındaki annesini bıçakla rehin aldı.

Annesini eve kilitleyen Kazım Ateş, annesine küfredip şiddet uyguladı.

Yaşlı kadın kurtarıldı

Durumu fark eden komşularının ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen polis ekipleri, Kazım Ateş tarafından kilitlenen kapıyı kırarak 95 yaşındaki yaşlı kadını kurtardı.

Emniyete götürüldü

Polisleri görünce kendini evin içinde başka bir odaya kapatan Kazım Ateş, polis ekipleri tarafından karakola götürüldü.

"Şu an kendisini odaya kilitlemiş, elinde bıçakla bekliyor"

Mahalle sakinlerinden Sercan Ertürk, "Kapımız çaldı. Ev sahibi yaşlı kadın 95 yaşında, eşim kapıyı açtığında yaşlı kadın kapıdan bir anda eve girerek oğlunun evi yakacağını söyledi. Biz de polisleri arayarak direkt yardım istedik. Şu an kendisini odaya kilitlemiş. Elinde bıçakla bekliyor. Madde bağımlısı mı bilmiyorum ama hap kullanıyormuş. Kendisi 65 yaşlarında. Annesi 95 yaşında." dedi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)