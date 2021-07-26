Tünel yolunda motosikletleriyle tek tekerlek üzerinde ilerleyerek trafiği tehlikeye sokan magandaların çok geçmeden yere devrildiği anlar kameralara yansıdı.

İstanbul Beyoğlu Hasköy-Kasımpaşa Tüneli’nde motosikletleriyle ile tek tekerlek üzerinde ilerleyen trafik magandası gençlerin kaza anı cep telefonu kamerasına kaydedildi.

TEK TEKER KAZA GETİRDİ

Görüntülerde motosikletlerden birinde iki kişinin olduğu tek tek tekerlek üzerinde ilerlemeye çalışırken iki yolcunun da yere düştüğü görüldü.

Bir başka görüntüde ise yine tek tekerlek üzerinde ilerlemeye çalışan bir yolcunun yere düştüğü ve bir müddet sürüklendiği gözlendi.

İstanbul'da magandaların tek teker kazası ViDEO





