İstanbul'da magandanın tartıştığı tır şoförüne bıçakla saldırdığı anlar kamerada Trafikte sollama yaparak ilerleyen maganda, tartıştığı tır şoförüne bıçak çekerek hakaretler etti. Tır şoförü, "Alkollü kafası güzel, ne dediğini bilmiyor bana bıçak çekti. Gerekli cezayı almasını istiyorum" diyerek şikayetçi olacağını belirtti

İHA

Trafik magandaları tehlike saçmaya devam ediyor.

Hemen her gün yeni bir olayla gündeme gelen magandalar diğer sürücülere rahat vermiyor.

Bu kez olayın adresi İstanbul oldu...

Tartıştığı sürücüye bıçakla saldırdı

Pendik’te Harmandere Mahallesi'nde saat 16.40 sıralarında bir otomobil sürücüsü, yol verme nedeniyle tır sürücüsü Fatih Karaçoban ile yolda tartıştı.

Otomobil sürücüsü tırın önünü keserek durdurdu. İki sürücü arasındaki tartışmanın alevlenmesiyle otomobil sürücüsü aracının torpidosundan bıçak alarak geri döndü.

Saldırı anı kamerada

Tır sürücüsü, aracından inmeden o anları cep telefonu ile kayda aldı. Çevredeki vatandaşlar ise tarafları sakinleştirerek tartışmayı sonlandırmaya çalıştı. Bıçaklı şahsın aracına binip uzaklaşmasıyla tartışama sonlandı.

"Alkollü kafası güzel, ne dediğini bilmiyor bana bıçak çekti"

Tır sürücüsü Fatih Karaçoban, "Pendik Harmandere Mahallesi'nde kırmızı ışık sonrası ben tır ile seyir halindeyken otomobil sürücüsü ortadan sollamaya çalıştı. Önümden ya da arkamdan değil tırın ortasından, ‘ne yapıyorsun’ dediğimde benimle tartışarak, küfürler savurarak bıçak çekti. Daha sonra arkadaki araçtan 2 kişi gelerek onu götürmeye çalıştılar. Onların da onunla beraber olduklarını düşünüyorum, onlar da küfürler savurdu. Araçta içki şişeleri var. Alkollü kafası güzel, ne dediğini bilmiyor bana bıçak çekti. Gerekli cezayı almasını istiyorum. Karakola giderek şikayetçi olacağım.” diye konuştu.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)