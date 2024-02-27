İstanbul'da mahalle bekçisi kendisine yumruk atan kişiyi bacağından vurdu Zeytinburnu'nda yan bakma yüzünden tartıştığı 3 kişi tarafında darbedilen mahalle bekçisi O.A., kendisine yumruk atan Barış Kerem Ö.'yü bacağından vurdu. Olay anı mobese kameralarına yansıdı.

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DHA

İstanbul'un Zeytinburnu ilçesi Kazlıçeşme Marmaray istasyonunda yoldan geçen mahalle bekçisi O.A. ile yanından yürüyerek giden 3 kişi arasında yan bakma tartışması çıktı.

O.A.'nın kendilerine yan baktığını iddia eden Barış Kerem Ö. Emrah S. ve Tarık S., tartışma devam ederken caddedeki polis ekiplerinin yanına gitti.

3 kişi, polislere O.A. ile tartıştıklarını söyledi. Bu sırada O.A. da yanlarına gitti.

Yumruk yiyince tabancayı çekti

Ancak 3 şüpheliden Barış Kerem Ö., O.A.'ya yumruk attı.

O.A., darbedildikten sonra belindeki tabancasını çıkararak Barış Kerem Ö.'nün bacağına ateş etti. Bacağından vurulan Barış Kerem O., yere yığıldı. Bu sırada olay yerindeki polis ekipleri müdahale etti.

Bacağından yaralanan Barış Kerem Ö., olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesinin ardından Samatya Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Bekçi O.A. hakkında ise soruşturma başlatıldı.

O anlar kamerada

Öte yandan olay anı Mobese kamerasına yansıdı. Görüntülerde, şüphelilerin polise gittiği, Barış Kerem Ö.'nün polis ekiplerine doğru yürüyen O.A.'ya yumruk attığı, O.A.'nın ise silahını çekerek ateş ettiği anlar yer aldı.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)