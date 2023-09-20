Hırsızlar için zaman ve mekan fark etmiyor.
Bu kez ise kadın hırsızlar harekete geçti.
İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde yaşanan olayda, iki kadın hırsız bölge halkının adeta korkulu rüyası oldu.
Tanınmamak için yüzlerini kapadılar
Bir binaya giren 2 kişi, bina giriş kapısını ellerindeki kartlarla saniyeler içinde açtı.
Bina girişinde ve içerisinde güvenlik kameralarını fark eden 2 kadın, tanınmamak için yüzlerini elleriyle kapattı.
O anlar kameraya yansıdı
Yaklaşık 1 saat boyunca bina içerisindeki dairelere girip hırsızlık yapan kadınların o anları, güvenlik kameraları tarafından anbean kaydedildi.
Bölgeyi mesken tuttular
Öte yandan aynı kadınların, ilçedeki farklı mahallelerde de bazı evlere girmeye çalıştığı ortaya çıktı.
Şahısların etrafı kolaçan ettiği o anlar da güvenlik kameralarına yansıdı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)