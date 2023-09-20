İstanbul'da mahalleliyi çileden çıkaran kadın hırsızlar güvenlik kameralarına takıldı Arnavutköy'de kartla girdikleri binalardaki daireleri soyan 2 kadın hırsız, 1 saat boyunca evleri soydu. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

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İHA

Hırsızlar için zaman ve mekan fark etmiyor.

Bu kez ise kadın hırsızlar harekete geçti.

İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde yaşanan olayda, iki kadın hırsız bölge halkının adeta korkulu rüyası oldu.

Tanınmamak için yüzlerini kapadılar

Bir binaya giren 2 kişi, bina giriş kapısını ellerindeki kartlarla saniyeler içinde açtı.

Bina girişinde ve içerisinde güvenlik kameralarını fark eden 2 kadın, tanınmamak için yüzlerini elleriyle kapattı.

O anlar kameraya yansıdı

Yaklaşık 1 saat boyunca bina içerisindeki dairelere girip hırsızlık yapan kadınların o anları, güvenlik kameraları tarafından anbean kaydedildi.

Bölgeyi mesken tuttular

Öte yandan aynı kadınların, ilçedeki farklı mahallelerde de bazı evlere girmeye çalıştığı ortaya çıktı.

Şahısların etrafı kolaçan ettiği o anlar da güvenlik kameralarına yansıdı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)