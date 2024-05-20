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İstanbul'da makas atan sürücülerin tehlikeli inatlaşması

İstanbul'da makas atan sürücülerin tehlikeli inatlaşması TEM Otoyolu'nda iki hafif ticari araçla bir otomobil sürücüsü trafikte makas atarak ilerlerken, sürücülerin birbirlerine yol vermemek için inatlaştıkları anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.