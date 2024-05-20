Başakşehir TEM Otoyolu Ispartakule mevkiinde ilginç bir olay yaşandı.
TEM Otoyolu'nda iki hafif ticari araçla bir otomobil sürücüsü, trafikte makas atarak ilerlemeye başladı.
Zaman zaman tehlikeli manevralar yapan araçlardan hafif ticari aracın sürücüsü, bir ara emniyet şeridine geçerek aracını otomobilin önüne kırdı.
Trafiği tehlikeye sokan anlar
Otomobil sürücüsüyle inatlaşması devam eden hafif ticari araç, sol şeritteki beyaz ticari aracın önüne geçerek hız kesti. Dörtlüleri yandığı için üç aracın da rahatlıkla seçildiği o anlar, başka bir sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı.
Otoyolda hızla ilerleyen araçlar, zaman zaman birbirlerine yol vermemek için manevralar yaptı.
Trafik güvenliğini tehlikeye atan üç sürücünün tehlikeli manevraları, cep telefonu kamerasına yansıdı.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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