İstanbul'da makas atarak yarışan magandalar TEM Otoyolu'nda birbiriyle yarışan iki sürücü, makas atarak trafiği tehlikeye soktu. O tehlikeli anlar sürücülerin arkadaşları tarafından görüntülenerek sosyal medyada paylaşıldı.

DHA

Trafikte diğer sürücülerin güvenliğini tehlikeye atan magandaların tehlikeli hareketleri sık sık kamuoyuna yansıyor.

Bunun bir örneği daha İstanbul'da yaşandı

Ataşehir TEM Otoyolu'nda birbiriyle yarışan iki sürücü trafiği altüst etti.

Hızla araçların arasına girerek makas atan sürücüler bir süre sonra gözden kayboldu.

Ani hareketlerle trafikte sağa sola geçen sürücüler hem kendilerinin hem de diğer sürücülerin hayatını tehlikeye attı.

Sürücülerin araçlarıyla makas attıkları anlar, arkadaşları tarafından kaydedilerek sosyal medyada yayınlandı.