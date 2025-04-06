İstanbul'da mart ayında öldü, temmuzda yaşama döndü

Haber Merkezi

İstanbul'da sokakta yaşayan 60 yaşındaki Erol T., geçen yıl 17 Şubat günü çevreye rahatsızlık verdiği gerekçesiyle gözaltına alındı.

Polis aracındaki emniyet güçlerine kolonya içtiğini söyleyen söyleyen adam, bir süre sonra fenalaşınca hastaneye kaldırıldı.

KAYITLARA ALKOL ZEHİRLENMESİ OLARAK GEÇTİ

Savcılık, alkol zehirlenmesi olarak kayıtlara geçen olayla ilgili olarak soruşturma başlattı.

Karakola, Erol T.'nin mağdur sıfatıyla ifadesinin alınması için yazı gitti.

AĞABEYİ TEŞHİS ETTİ, CENAZE TÖRENİ YAPILDI

Erol T. tedavisi sonrası sokaklara geri döndü ancak yakınlarına öldüğü bilgisi verildi.Sabah gazetesinin haberine göre, ağabey Erdoğan T., Adli Tıp Kurumu'na giderek kardeşini teşhis etti.

Ölüme ilişkin dosyada takipsizlik kararı verilirken, Erol T.'nin memleketinde cenaze töreni yapıldı.

"ALKOL İÇİYORDUM, SONRASINI HATIRLAMIYORUM"

Cenazeden beş ay sonra Erol T.'nin ailesini şok edici bir gelişme yaşandı.

Öldü sanılan adam, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü sahte içki soruşturmasıyla ilgili ifade vermeye gitti.

Kadıköy'deki Hasanpaşa Polis Merkezi'ne giden Erol T., sürekli olarak alkollü içki içtiğini belirterek, "Kurbağalıdere'de içiyordum. Sonrasını hatırlamıyorum. Bir ay hastanede tedavi gördüm. Olayla ilgili kimseden şikayetçi değilim." dedi.

"ÖLENİN KARDEŞİM OLDUĞUNA KANAAT GETİRDİM"

Polis merkezinde verilen bu ifade sonrası, savcılık adamın ağabeyiyle iletişime geçti.

Olayla ilgili olarak ifadesine başvurulan ağabey Erdoğan T., kardeşini Adli Tıp Kurumu'nda teşhis ettiğini söyledi.

Yüzü deforme olmuş cesedin, kardeşine çok benzediğini söyleyen Erdoğan T. şunları söyledi:

Doktor, beklemeden kaynaklı değişiklik olabileceğini söyledi. Polisler de kimlik tespitini yaptıklarını belirtince, ben de ölenin kardeşim olduğuna kanaat getirdim.

SAHTE İÇKİDEN ÖLEN BAŞKASI GÖMÜLDÜĞÜ ORTAYA ÇIKTI

Bu gelişmelerin ardından Erol T.'nin gömüldüğü sanılan mezar açıldı, adamın ölmediği belgelendi.

Erol T.'nin yerine Kadıköy'de alkol zehirlenmesi nedeniyle yaşamını yitiren evsiz bir kişinin defnedildiği anlaşıldı.